Поставлен рекорд по выздоровевшим пациентам с коронавирусом в России

Оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки в России назвал актуальные данные по коронавирусу на 17 ноября.

Оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки в России назвал актуальные данные по коронавирусу на 17 ноября.

Российские медики зарегистрировали 442 летальных исхода с COVID-19 за минувшие сутки. За весь период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в Российской Федерации скончался 33 931 пациент, у которого до этого выявили коронавирус.

За прошедшие 24 часа врачи также выписали рекордное число граждан, поборовших заболевание, — 22 055 человек. Всего в России от коронавируса вылечились 1 475 904 гражданина. Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке в стране следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.