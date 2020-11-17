Обама назвал Медведева проявлением "новой России"

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама рассказал об отношении к бывшему российскому главе Дмитрию Медведеву в своих мемуарах под названием "Земля обетованная".

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама рассказал об отношении к бывшему российскому главе Дмитрию Медведеву в своих мемуарах под названием "Земля обетованная".

По словам американского политика, Дмитрий Медведев показался ему проявлением "новой России". Он был молодым, подтянутым и носил европейскую модную одежду, говорится в тексте мемуаров.

Барак Обама добавил, что бывший президент России понимал английский язык, однако все равно предпочитал общаться в присутствии переводчика. На тот момент Белый дом рассчитывал наладить сотрудничество с Кремлем, пишет Обама.