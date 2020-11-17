Оперштаб выявил новые случаи коронавируса в России

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 22 410 новых случаях заболевания за последние сутки.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 22 410 новых случаях заболевания за последние сутки.

По состоянию на 17 ноября, в России зарегистрировано 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни, вроде высокой температуры и сильного кашля. Зафиксировано 442 летальных исхода.

За сутки из больниц выписали 22 055 человек, они полностью выздоровели. С момента начала пандемии в стране было обнаружено 1 971 013 случаев заболевания. За весь период медиками зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.

Врачи рекомендуют россиянам соблюдать перчатно-масочный режим. В случае обнаружения у себя симптомов коронавируса, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.