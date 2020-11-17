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10:36   17 Ноября 2020
Происшествия

Неизвестные обкидали картошкой белорусское посольство в Вильнюсе

Неизвестные обкидали картошкой белорусское посольство в Вильнюсе

Вандалы, чьи личности пока не установлены, забросали картофелем территорию посольства Белоруссии в литовской столице, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что инцидент произошел вечером 15 ноября текущего года на улице Миндауго. Пока представили дипломатических миссий не дают никаких комментариев по поводу инцидента, пишет РИА Новости. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#полиция #литва #вильнюс #картофель

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