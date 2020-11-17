10:31 17 Ноября 2020Политика
Представители Грузии поделились планами развития сотрудничества с США
Политики и ученые Грузии написали открытое обращение к государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Майку Помпео.
Политики и ученые Грузии написали открытое обращение к государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Майку Помпео.
Письмо представителей Тбилиси появилось в издании New Europe. В нем указывается, что грузинское общество радостно приняло приезд Помпео в страну и видит сотрудничество с США в сфере обороны.
Авторы письма обращают внимание на то, что Грузия должна быть поддержана путем создания на ее территории военных баз США. Обратившиеся оправдывают свою позицию заботой о свободе страны и ее интересах.
За счет такого шага Тбилиси надеется в будущем вступить в Североатлантический альянс.
Ранее телеканал "360" писал, что премьер-министр Грузии заразился коронавирусом.