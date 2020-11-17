Представители Грузии поделились планами развития сотрудничества с США

Политики и ученые Грузии написали открытое обращение к государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Майку Помпео.

Политики и ученые Грузии написали открытое обращение к государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Майку Помпео.

Письмо представителей Тбилиси появилось в издании New Europe. В нем указывается, что грузинское общество радостно приняло приезд Помпео в страну и видит сотрудничество с США в сфере обороны.

Авторы письма обращают внимание на то, что Грузия должна быть поддержана путем создания на ее территории военных баз США. Обратившиеся оправдывают свою позицию заботой о свободе страны и ее интересах.

За счет такого шага Тбилиси надеется в будущем вступить в Североатлантический альянс.

Ранее телеканал "360" писал, что премьер-министр Грузии заразился коронавирусом.