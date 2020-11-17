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10:16   17 Ноября 2020
Политика

Интересы кабмина в Совфеде РФ будет представлять Живулин

Интересы кабмина в Совфеде РФ будет представлять Живулин

Глава Кабинета министров Российской Федерации Михаил Мишустин подписал документ о назначении Вадима Живулина полномочным представителем в верхней палате парламента страны.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства РФ. Указ Мишустина позднее появился на портале правовой информации.

Ранее должность полпреда правительства в Совете федерации занимал Александр Синенко. Последний находился на этом посту временно.

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