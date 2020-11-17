Антидопинговый "акт Родченкова" отдали на подпись Трампу

Законопроект, позволяющий американским судам применять уголовные приговоры за допинг на соревнованиях, принят в Сенате США.

Законопроект, позволяющий американским судам применять уголовные приговоры за допинг на соревнованиях, принят в Сенате США.

Законопроект назван именем информатора WADA Григория Родченкова. Документ уже отдан на подпись президенту США Дональду Трампу. Об этом в материале "Известий".

"Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров", – сообщило Антидопинговое агентство США.

Американский суд сможет применить закон ко всем участникам соревнований, в которых задействованы граждане США. Так Вашингтон рассчитывает решить проблему использования запрещенных веществ спортсменами.