10:01 17 Ноября 2020Происшествия
Консул Великобритании спас тонущую в реке девушку в Китае
Дипломат из Великобритании бросился в воду в Китае, чтобы спасти тонущую девушку. На берегу она пришла в себя.
Дипломат из Великобритании бросился в воду в Китае, чтобы спасти тонущую девушку. На берегу она пришла в себя.
Происшествие случилось в китайском Чунцине. Генеральный консул Великобритании Стивен Эллисон оказался неподалеку от девушки, которая тонула, и спас ее. Произошедшее попало на камеры. Видео со спасением девушки "разлетелось" в Сети.
Девушка в возрасте 24 лет поскользнулась на камнях и упала. Ее течением занесло под мост. Вокруг было много людей, однако никто из них не решился помочь тонущей. Однако 61-летний дипломат не смог остаться равнодушным и помог девушке. Уже на суше пострадавшая пришла в себя и смогла дышать.