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10:01   17 Ноября 2020
Происшествия

Консул Великобритании спас тонущую в реке девушку в Китае

Консул Великобритании спас тонущую в реке девушку в Китае

Дипломат из Великобритании бросился в воду в Китае, чтобы спасти тонущую девушку. На берегу она пришла в себя.

Происшествие случилось в китайском Чунцине. Генеральный консул Великобритании Стивен Эллисон оказался неподалеку от девушки, которая тонула, и спас ее. Произошедшее попало на камеры. Видео со спасением девушки "разлетелось" в Сети.

Девушка в возрасте 24 лет поскользнулась на камнях и упала. Ее течением занесло под мост. Вокруг было много людей, однако никто из них не решился помочь тонущей. Однако 61-летний дипломат не смог остаться равнодушным и помог девушке. Уже на суше пострадавшая пришла в себя и смогла дышать.

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#великобритания #китай #консул #спасение девушки

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