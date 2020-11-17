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10:00   17 Ноября 2020
Политика

Законопроект об изъятии детей требует доработки и широкого обсуждения

Законопроект об изъятии детей требует доработки и широкого обсуждения

Законодательная инициатива об изъятии детей, составленная сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, требует доработки, заявил парламентарий Сергей Вострецов.

Как стало известно, первый документ законодателей предполагал изъятие детей из семьи по решению судебного органа в случае вины родителей. Второй документ рассчитан на внесудебное разбирательство и изъятие детей при наличии угрозы их жизни.

По словам Вострецова, законопроект еще "сырой". Ему требуется детальная доработка и широкое обсуждение инициативы. В сложившейся ситуации необходимо поблагодарить лидера генсовета "Единой России" Андрея Турчака, поскольку он резко выступил за отклонение проекта, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее телеканал "360" писал, что опекунам и попечителям упростили процесс получения пособий.

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#дети #закон #вострецов

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