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9:24   17 Ноября 2020
Экономика

Кабмин РФ выделил 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Кабмин РФ выделил 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Дополнительные средства направят в регионы России на ежемесячные выплаты. Согласно заявлению российского правительства, сумма выплат равна 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Мишустин ранее говорил, что на выплаты российским семьям с детьми в 2020 году всего будет направлено 123 млрд рублей.

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#россия #выплаты #мишустин

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