Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Дополнительные средства направят в регионы России на ежемесячные выплаты. Согласно заявлению российского правительства, сумма выплат равна 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Мишустин ранее говорил, что на выплаты российским семьям с детьми в 2020 году всего будет направлено 123 млрд рублей.