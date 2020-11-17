Работника компании "Томское пиво" задержали сотрудники СК РФ

Сотрудники следственного управления СК РФ задержали работника "Томского пива", которого подозревают в мошенничестве.

Стало известно о задержании сотрудника компании "Томское пиво". Его подозревают в мошеннических действиях, сообщили в СК РФ по Томской области.

Напомним, полиция арестовала главного бенефициара компании — мэра Томска Ивана Кляйна. Его подозревают в превышении своих служебных полномочий. По имеющимся данным, в 2016 году градоначальник обманул томского предпринимателя и подготовил с ним договор купли-продажи двух земельных участков в Томске. Компания Кляйна в связи с этим получила право собственности на земельные участки по стоимости ниже рыночной. В связи с этим материальный ущерб сотрудничавшего с Кляйном человека составил один миллион долларов.