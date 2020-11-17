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9:20   17 Ноября 2020
Происшествия

Работника компании "Томское пиво" задержали сотрудники СК РФ

Работника компании "Томское пиво" задержали сотрудники СК РФ

Стало известно о задержании сотрудника компании "Томское пиво". Его подозревают в мошеннических действиях, сообщили в СК РФ по Томской области.

Напомним, полиция арестовала главного бенефициара компании — мэра Томска Ивана Кляйна. Его подозревают в превышении своих служебных полномочий. По имеющимся данным, в 2016 году градоначальник обманул томского предпринимателя и подготовил с ним договор купли-продажи двух земельных участков в Томске. Компания Кляйна в связи с этим получила право собственности на земельные участки по стоимости ниже рыночной. В связи с этим материальный ущерб сотрудничавшего с Кляйном человека составил один миллион долларов.

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#томск #"Томское пиво" #мжр Томска

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