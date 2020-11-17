Умер председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе скончался минувшей ночью в возрасте 67 лет. Об этом сообщил первый зампредседателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе скончался минувшей ночью в возрасте 67 лет. Об этом сообщил первый зампредседателя Госсовета республики Ефим Фикс.

В беседе с ТАСС Фикс сообщил, что Иоффе болел, недавно ему провели операцию. О том, был ли у председателя ОП коронавирус, заместителю председателя Госсовета неизвестно.

Иоффе родился в Симферополе, он сменил множество видов деятельности: был учителем русского языка и литературы, корреспондентом, обозревателем в газете, главным редактором газеты "Республика Крым".

Позднее стал депутатом крымского парламента, затем — первым зампредседателя Верховного совета Автономной Республики Крым, а с 17 марта 2014 года — первым замом Госсовета Крыма. Свою последнюю должность Иоффе занял в июне 2014-го. Дата и формат похорон будут определены в ближайшее время.