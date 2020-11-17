Трамп ополчился на хуситов в Йемене

Действующее руководство Белого дома собирается включить объединение хуситов в Йемене "Ансар Алла" в список террористических организаций.

Действующее руководство Белого дома собирается включить объединение хуситов в Йемене "Ансар Алла" в список террористических организаций.

Об этом рассказал журнал Foreign Policy. Издание ссылается на источники из числа дипломатов Соединенных Штатов Америки. Речь идет об администрации Дональда Трампа.

СМИ обращает внимание на то, что принятые США меры могут сорвать процесс мирного урегулирования в Йемене и нарушить поддержку страны от других государств. Подчеркивается, что Пентагон и некоторые специалисты Госдепа не согласны с подобными планами.

Ранее телеканал "360" писал, что Трамп объявил о нарушении конституции на выборах президента США.