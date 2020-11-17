8:28 17 Ноября 2020Общество
Космический корабль Илона Маска успешно долетел до МКС
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX провел стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX провел стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Экипаж корабля успешно провел стыковку и проверил герметичность всех отсеков. Об этом сообщили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Стыковка прошла позже запланированного времени на шесть минут из-за ожидания рассвета для более точного видения орбитального комплекса. Процесс причаливания к МКС у американского корабля происходит в автоматическом режиме с возможностью перехода на ручную стыковку.