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8:28   17 Ноября 2020
Общество

Космический корабль Илона Маска успешно долетел до МКС

Космический корабль Илона Маска успешно долетел до МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX провел стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Экипаж корабля успешно провел стыковку и проверил герметичность всех отсеков. Об этом сообщили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Стыковка прошла позже запланированного времени на шесть минут из-за ожидания рассвета для более точного видения орбитального комплекса. Процесс причаливания к МКС у американского корабля происходит в автоматическом режиме с возможностью перехода на ручную стыковку.

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#spacex #илон маск #crew dragon

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