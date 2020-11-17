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8:26   17 Ноября 2020
Политика

Эрдоган из-за занятости не стал встречаться с госсекретарем США

Эрдоган из-за занятости не стал встречаться с госсекретарем США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сославшись на плотный график, не стал встречаться с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает РИА Новости.

Встреча политиков должна была состояться в рамках этого визита Помпео в Турцию, но эти планы не осуществились из-за напряженного расписания турецкого президента. Это не из-за обид страны на Соединенные Штаты Америки, отметил представитель госдепа на брифинге в Стамбуле, здесь дело только в занятости главы государства.

Также, по словам политика, обе стороны очень ждали этой встречи. Власти Турции не чувствуют себя отвергнутыми, все разногласия были обговорены заранее.

Майк Помпео находится с визитом в Стамбуле, где должен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

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