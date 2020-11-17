Закрытие торгпредств РФ в Киеве приведет к краху экономики Украины

Украина понесет серьезные убытки из-за развития в РФ программы импортозамещения. Об этом заявил украинский экономист Юрий Гаврилечко в статье для портала "Главред".

Украина понесет серьезные убытки из-за развития в РФ программы импортозамещения. Об этом заявил украинский экономист Юрий Гаврилечко в статье для портала "Главред".

Специалист прокомментировал постановление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии торговых представительств в Литве и на Украине. Экономист напомнил, что РФ после ввода санкций наладила программы импортозамещения.

Гаврилечко отметил, что если ранее Украина поставляла в России большую часть продукции с высокой добавочной стоимостью (например, продукцию машиностроения), то теперь туда ее будет попадать меньше.

Он предположил, что далее Россия будет "забирать" на Украине часть полезных ископаемых и продуктов питания, но высокотехнологичные товары покупать почти перестанет. Специалист отметил, что несмотря на снижение оборотов, Россия остается крупнейшим партнером Украины по внешнеэкономической деятельности.