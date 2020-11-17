Роспечать и Россвязь могут быть ликвидированы для оптимизации госуправления

Правительство РФ рассматривает возможность ликвидации Россвязи и Роспечати. Об этом сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Правительство РФ рассматривает возможность ликвидации Россвязи и Роспечати. Об этом сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он отметил, что данные федеральные агентства могут быть сокращены в рамках оптимизации структуры министерства цифрового развития. В нее также входит Роскомнадзор, однако к нему "вопросов и быть не может", заявил депутат.

Хинштейн отметил, что сам не выступает за или против ликвидации агентств. Он заявил "Известиям", что всего лишь констатирует факт обсуждения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за первые три месяца 2021 года будет проведена реформа системы госуправления.