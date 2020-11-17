Доктор Мясников рассказал, когда больной COVID-19 наиболее заразен

Риск заразиться коронавирусом высок за два дня до появления первых симптомов болезни. Об этом заявил телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Риск заразиться коронавирусом высок за два дня до появления первых симптомов болезни. Об этом заявил телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Телеведущий рассказал, что за это время вирус максимально быстро размножается в носоглотке заболевшего COVID-19. По словам Мясникова, в следующие шесть дней риски заразиться от больного уменьшаются.

Обзор 28 исследований показал, что ПЦР тесты на коронавирус в среднем показывают положительный результат в течение 18 дней, а у 20 процентов людей выявляется инфекция через несколько месяцев с момента заражения, добавил Мясников. Он отметил, что в это время люди уже не являются источниками вируса. По его словам, по этой причине ВОЗ перестала рекомендовать делать повторные тесты, а стала наблюдать клиническую картину протекания болезни.