Обязательные плановые проверки проводки могут начать проводить в РФ

Общественная палата РФ и НП "ЖКХ Контроль" предлагают ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Об этом сообщают "Известия".

Общественная палата РФ и НП "ЖКХ Контроль" предлагают ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. Об этом сообщают "Известия".

Сейчас управляющие компании проверяют системы электроснабжения в подъездах два раза в год. Глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева отмечает, что за состояние в квартирах отвечают сами жильцы. Предлагается проводить не только обязательную проверку проводки в квартирах, но и привлекать к ответственности тех, кто будет их проводить.

Соответствующее письмо было направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину. Общественный совет при Минстрое оценил данное предложение положительно. Аналогичное мнение выразили и в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.