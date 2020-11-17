Украинский депутат хочет подать законопроект ради "троллинга" парламента

Депутат Верховной рады Александр Дубинский решил подать законопроект об увеличении числа депутатов для кворума, сообщает РИА Новости.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский решил подать законопроект об увеличении числа депутатов для кворума, сообщает РИА Новости.

Сейчас для начала работы Рады необходимо 266 человек, согласно законам Украины. Политик заявил, что планы увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава являются абсурдными, и высказал желание подать законопроект об увеличении до 400 депутатов. Также он негодует по поводу предложений по поводу прекращения финансирования КС до изменения состава.

По мнению Дубинского, эта инициатива, пусть и ради "троллинга", но покажет глупость таких действий. Если цель таких шагов — делать так, чтобы ничего не работало, то тогда стоит нарушать работу повсеместно, считает политик.