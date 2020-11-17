Доллар рухнет на 20% из-за вакцины от коронавируса — аналитики Citigroup

Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара, предсказывают аналитики Citigroup. Об этом пишет Bloomberg.

Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара, предсказывают аналитики Citigroup. Об этом пишет Bloomberg.

В следующем году мировая экономика интенсивно набирать обороты, после длительного простоя в период пандемии коронавируса. Стимулирующим фактором станет вакцина от COVID-19, в которой нуждается весь мир и которая в скором времени появится на рынке.

"Распространение вакцины отметит все признаки нашего медвежьего рынка, позволяя доллару следовать по пути, аналогичному тому, который наблюдался с начала до середины 2000-х, когда валюта начала многолетний спад", — заявили в отчете стратеги Citigroup.

Кроме этого, курс американской валюты может увеличиться за счет мягкой политики Федеральной резервной системы США: низкие ставки вынудят инвесторов отказаться от американских активов в пользу международных.