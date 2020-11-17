Трамп хотел использовать ядерное оружие США против Ирана

Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме 12 ноября обсуждал возможность "принятия действий" против ядерного объекта Ирана. Об этом сообщает New York Times.

Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме 12 ноября обсуждал возможность "принятия действий" против ядерного объекта Ирана. Об этом сообщает New York Times.

Издание со ссылкой на бывших и действующих чиновников сообщает, что на следующий день после известий о значительном увелечения запасов ядерных материалов в Иране, Трамп задался вопросом о том, какие в ближайшие недели США должны принять действия против основного иранского ядерного объекта.

Вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, а также исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер отговорили главу государства от удара. Они предупредили, что такой шаг может привести к эскалации широкомасштабного конфликта.

Согласно публикации, речь шла о ядерном ударе или кибератаке. Участвовавшие в заседании лица покинули Белый дом в уверенности, что применение военной силы против Ирана исключено.