Беглов призвал жителей Петербурга не скупать все антибиотики в городе

Аптеки Петербурга столкнулись с дефицитом некоторых лекарств, потому что в городе появился высокий спрос на подобные препараты. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Аптеки Петербурга столкнулись с дефицитом некоторых лекарств, потому что в городе появился высокий спрос на подобные препараты. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник заверил, что фармкомпании нарастили мощности производства своей продукции, однако это не означает, что антибиотики нужно скупать, "как гречку".

"Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств", — заявил петербургский губернатор в эфире "Радио России".

Санкт-Петербург получил более 200 миллионов рублей на покупку препаратов, необходимых для лечения COVID-19 в домашних условиях. Районы города уже начали проводить процедуры закупок. Они будут исполнены в самое ближайшее время.