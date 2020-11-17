Госдеп США и МИД Франции признали усилия России по конфликту в Карабахе

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров признали действия России по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров признали действия России по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

Высокопоставленный представитель Госдепа США рассказал, что во время переговоров также обсуждалось, что Россия должна предоставить больше подробностей относительно принятого соглашения и роли Турции в нем.

Помпео подчеркнул, что Россия пригласила обоих сопредседателей Минской группы ОБСЕ для объяснений. Глава МИД Франции в ходе переговоров с Сергеем Лавровым обсудил обстановку в Карабахе и принятые меры по урегулированию конфликта.