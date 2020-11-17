Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:49   17 Ноября 2020
Общество

Онищенко поделился способами снизить риски заражения коронавирусом

Онищенко поделился способами снизить риски заражения коронавирусом

Обстановка с коронавирусом в России может усложниться из-за наступления холодов. Об этом радио Sputnik рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Россиии Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко заявил, что в период холодов люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. По его словам, важно контролировать и изолировать от людей тех, кто легко болеет COVID-19, чтобы они не распространяли вирус. Он также напомнил, что в группу риска входят пожилые люди и с хроническими болезнями.

Онищенко сообщил, что все остальные люди должны воспринимать обстановку как рост острой вирусной инфекции, которая имеет достаточную умеренность. Он отметил, что для профилактики важно правильно питаться, не лежать на диване, а заниматься физической активностью и следить за уровнем витамина D.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#онищенко #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров