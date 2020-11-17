Онищенко поделился способами снизить риски заражения коронавирусом

Обстановка с коронавирусом в России может усложниться из-за наступления холодов. Об этом радио Sputnik рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Россиии Геннадий Онищенко.

Обстановка с коронавирусом в России может усложниться из-за наступления холодов. Об этом радио Sputnik рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Россиии Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко заявил, что в период холодов люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. По его словам, важно контролировать и изолировать от людей тех, кто легко болеет COVID-19, чтобы они не распространяли вирус. Он также напомнил, что в группу риска входят пожилые люди и с хроническими болезнями.

Онищенко сообщил, что все остальные люди должны воспринимать обстановку как рост острой вирусной инфекции, которая имеет достаточную умеренность. Он отметил, что для профилактики важно правильно питаться, не лежать на диване, а заниматься физической активностью и следить за уровнем витамина D.