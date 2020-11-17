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3:11   17 Ноября 2020
Общество

Глава Еврейской АО Гольдштейн сообщил о выздоровлении после COVID-19

Глава Еврейской АО Гольдштейн сообщил о выздоровлении после COVID-19

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн выздоровел после перенесенного COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

В конце октября стало известно, что Гольдштейн заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Первым распоряжением главы региона после выздоровления стало создание 20 процентов резерва мест для пациентов с COVID-19.

Гольдштейн при уходе на больничный предупреждал россиян, что коронавирус не является шуткой или мировым заговором. Он отметил, что это самое опасное и малоизученное заболевание в мире. Глава региона также призвал всех соблюдать меры профилактики.  

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#губернатор #евреи #коронавирус

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