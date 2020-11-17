«Гуаньча»: Китай обвиняет США в очередном вмешательстве

Министерство иностранных дел КНР потребовало от США опровержения слов госсекретаря Майка Помпео, заявившего на минувшей неделе, что «Тайвань – это не часть Китая».

Министерство иностранных дел КНР потребовало от США опровержения слов госсекретаря Майка Помпео, заявившего на минувшей неделе, что «Тайвань – это не часть Китая».

Об этом пишет китайское издание «Гуаньча», отмечая, что, если внешнеполитическое ведомство КНР отреагировало на слова главы Госдепартамента США сдержанным протестом, то рядовые китайцы выражают свое возмущение, не сдерживаясь.

«В мире есть только один Китай, и Тайвань — его неотъемлемая часть, — напомнил на пресс-конференции представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. — А правительство Китайской Народной Республики — единственное законное правительство, управляющее Китаем», — приводит газета слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, сказанные им в ходе пресс-конференции.

При этом Ван Вэньбинь напомнил, что Япония в свое время оккупировала китайский Тайвань, но в таких документах, как Каирская декларация 1943 года и Потсдамская декларация 1945 года четко прописано, что Япония должна вернуть Китаю все незаконно захваченные территории, такие как Тайвань.

А в 1971 году, продолжил представитель китайского МИД, на Генеральной ассамблее ООН была принята резолюция номер 2758, повторно подтвердив принцип «одного Китая», на основе которого Китайская Народная Республика официально вступила в дипломатические отношения со 180 странами мира, в том числе и с Соединенными Штатами Америки.

Именно принцип «одного Китая», напоминает издание, стал политическим основанием китайско-американских отношений. В 1979 году было опубликовано совместное китайско-американское коммюнике об установлении между странами дипломатических отношений.

«В документе четко прописано, что США признают правительство КНР как единственное законное правительство страны. На этой основе Китай и США признают друг друга и поддерживают дипломатические отношения. Только в этом контексте американский народ будет поддерживать культурные, торговые и другие неофициальные отношения с народом Тайваня», — напомнил дипломат.

Однако 12 ноября 2020 года госсекретарь США Майк Помпео, исходя из собственных политических интересов, сфабриковал клевету и исказил истину в попытке ввести мировое сообщество в заблуждение, подорвать взаимоотношения США и Китая, а также нанести ущерб стабильности и миру в Тайваньском проливе.

«Его опасные намерены давно известны всему миру, — подчеркнул Вэньбинь. — Мы открыто заявляем Помпео и ему подобным, что китайская сторона даст решительный отпор любым действиям, которые наносят ущерб коренным интересам Китая и являются вмешательством в его внутренние дела. Подобные действия не остановят объединение страны».

В заключение дипломат отметил, что китайские власти призывают американских коллег придерживаться принципа «одного Китая», а также положений трех совместных китайско-американских коммюнике. Также Поднебесная призывает США прекратить любые официальные и военные контакты с Тайванем, и в корне пресекать действия или высказывания, причиняющие ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Пекина, и ставящие под угрозу безопасность и стабильность в Тайваньском проливе.

При этом китайские читатели, оставившие свои комментарии под материалом о заявлении представителя МИД КНР, сделанном в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео, не отличались дипломатичностью и сдержанностью.

В комментариях, разъяренные китайцы называют Помпео «толстой бешенной собакой», предполагают, что госсекретарь США намерен баллотироваться в президенты Америки через четыре года и подобными высказываниями пытается накопить политический капитал, а также заявляют, что, если Тайвань – это не Китай, то и Вашингтон – это не США.