Конституционные суды регионов России перестанут существовать к 2023 году

Конституционные суды российских регионов будут упразднены к 1 января 2023 года, за регионами останется право создавать конституционные советы при заксобраниях.

Конституционные суды российских регионов будут упразднены к 1 января 2023 года, за регионами останется право создавать конституционные советы при заксобраниях.

Депутаты Госдумы рекомендовали поправки с упразднением конституционных судов в регионах РФ. С момента вступления в силу законопроекта суды не смогут принимать новые дела и производство старых должно быть завершено.

Все судьи, которые уйдут в отставку из-за принятых норм будут получать гарантии. Также еще одна поправка закрепляет, что "мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации".