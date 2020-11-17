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2:10   17 Ноября 2020
Общество

Конституционные суды регионов России перестанут существовать к 2023 году

Конституционные суды регионов России перестанут существовать к 2023 году

Конституционные суды российских регионов будут упразднены к 1 января 2023 года, за регионами останется право создавать конституционные советы при заксобраниях.

Депутаты Госдумы рекомендовали поправки с упразднением конституционных судов в регионах РФ. С момента вступления в силу законопроекта суды не смогут принимать новые дела и производство старых должно быть завершено.

Все судьи, которые уйдут в отставку из-за принятых норм будут получать гарантии. Также еще одна поправка закрепляет, что "мировые судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации".

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#россия #путин #суды

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