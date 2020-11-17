Депутаты отозвали оба семейных закона из ГД после консультаций

Депутаты Госдумы РФ после консультаций отозвали оба проекта семейных законов для объединения концепции, сообщает "Царьград".

Депутаты Госдумы РФ после консультаций отозвали оба проекта семейных законов для объединения концепции, сообщает "Царьград".

Новая единая норма, которая будет вскоре подготовлена, учтет наработки обеих сторон. Решение прокомментировала и сенатор Елена Мизулина.

"Будет создана рабочая группа на базе Совета Федерации для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства", – пояснила она.

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев также посчитал это верным решением.

"Мы рады, что нас услышали и законодатели, и люди, ответственные за имплементацию Конституции. Мы надеемся, что теперь, в ходе этого широкого общественного обсуждения будет достигнут консенсус», - отметил он.

Обе нормы уже вызывали вопросы экспертного сообщества, хотя защитники семей настаивали на любых действиях для безопасности детей от лишнего вмешательства извне.

Вариант проекта Клишаса – Крашенинникова должен был обсуждаться в Госдуме уже на этой неделе, но теперь сроки рассмотрения сдвинулись.