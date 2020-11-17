Гаспарян: нет никаких сомнений в том, куда Санду поведет Молдавию

Победа на президентских выборах в Молдавии проевропейского кандидата Майи Санду отразится на политической ориентации страны, хотя в краткосрочной перспективе это, возможно, будет не очень заметно.

Победа на президентских выборах в Молдавии проевропейского кандидата Майи Санду отразится на политической ориентации страны, хотя в краткосрочной перспективе это, возможно, будет не очень заметно.

Такое мнение в интервью информационному порталу Baltnews высказал политолог, публицист, историк Армен Гаспарян.

«В краткосрочной перспективе мало что поменяется, но то, что будет маленький шажок в сторону интеграции, – в этом сомнений никаких нет, — заявил эксперт. — Совершенно очевидно, что Санду, которая является сторонником европейской интеграции, интеграции с Румынией, будет эту самую политику и проводить».

Новый президент Молдавии, ориентированный на Европу, очевидно не поведет страну в те интеграционные структуры, в которых Россия играет заметную роль, уверен Гаспарян. Было бы наивно ожидать от Санду, условно говоря, призывов о вступлении Молдавии в Таможенный союз или ОДКБ (Организацию договора коллективной ответственности).

Но при этом Гаспарян напомнил, что в Молдавии президент – это скорее «декоративная, имиджевая фигура», поэтому смена главы государства не изменит политической ориентации страны в корне.

«Молдова – это парламентская республика, и все основные вопросы решаются именно там. И правительство тоже формируется парламентом», — подчеркнул политолог.

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона Конституционный суд несколько раз временно отстранял от должности, напомнил Гаспарян. Это, по его словам, происходило каждый раз, когда Додон пытался проводить в стране какие-то пророссийские решения.

«В данном случае, видимо, будет зависеть от того, кто и как создаст новое правительство, и когда будут выборы в следующий состав молдавского парламента», — отметил эксперт.

При этом экс-президент Игорь Додон, несмотря на поражение на президентских выборах, вполне может остаться в государственном аппарате. И возможна такая ситуация, отметил Гаспарян, что Додон будет обладать даже большими полномочиями, чем у него были в период президентства. Это может произойти, в том случае, если молдавские социалисты, к которым относится партия Игоря Додона, смогут создать собственное правительство, на что, по мнению аналитиков, у них есть хорошие шансы.

«Более того, ходят слухи о том, что Додон его возглавит, получит некую гораздо большую власть, чем была у него на посту президента», — подчеркнул политолог.

Но социалистам придется непросто в том случае, если в Молдавии все-таки будут проведены досрочные парламентские выборы, отметил эксперт. Прошедшие выборы президента показали, что социалисты совершили много ошибок, в результате которых их показатели в стране упали. А времени на то, чтобы исправить эти ошибки в случае проведения досрочных парламентских выборов у социалистов будет мало, заключил Гаспарян.

Напомним, в минувшее воскресенье в Молдавии прошел второй тур президентских выборов, в рамках которого за пост главы государства боролись действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр страны, глава партии «Действие и справедливость» Майя Санду.

По итогам обработки избирательных бюллетеней стало известно, что за Додона проголосовали около 42% избирателей, а за Санду – более 57%.