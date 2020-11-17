Ученый из Украины призвал Зеленского купить российскую вакцину "Спутник V"

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" на фармацевтических предприятиях Украины поможет здравоохранению страны и спасет жизни граждан.

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" на фармацевтических предприятиях Украины поможет здравоохранению страны и спасет жизни граждан.

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко написал в своем аккаунте в соцсети Facebook обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором он призвал главу государства закупить готовую вакцину у России или технологии для самостоятельного производства.

Пешко назвал Зелинского отзывчивым, добрым и гуманным человеком. Он попросил его дать распоряжение правительству Украины для немедленного решения вопроса. Он отметил, что Украина должна закупить максимальное число доз российской вакцины, чтобы остановить распространение вируса.