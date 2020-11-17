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0:55   17 Ноября 2020
Общество

Ученый из Украины призвал Зеленского купить российскую вакцину "Спутник V"

Ученый из Украины призвал Зеленского купить российскую вакцину "Спутник V"

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" на фармацевтических предприятиях Украины поможет здравоохранению страны и спасет жизни граждан.

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко написал в своем аккаунте в соцсети Facebook обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором он призвал главу государства закупить готовую вакцину у России или технологии для самостоятельного производства.

Пешко назвал Зелинского отзывчивым, добрым и гуманным человеком. Он попросил его дать распоряжение правительству Украины для немедленного решения вопроса. Он отметил, что Украина должна закупить максимальное число доз российской вакцины, чтобы остановить распространение вируса.

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#ученый #пандемия #зеленский #коронавирус

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