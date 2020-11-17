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0:33   17 Ноября 2020
Общество

Оперштаб: еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Оперштаб: еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

По данным оперштаба, в Москве общее число летальных исходов среди зараженных коронавирусом увеличилось на 74 до 1432 человек.

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении оперативного штаба.

Как отметили в оперштабе, это самый высокий суточный показатель с начала распространения коронавирусной инфекции в Москве. Также упомянули о том, что при проявлении любых симптомов простуды лучше оставаться дома и вызвать врача.

Согласно данным на 16 ноября, в России за последние сутки выявлено 22 778 случаев заражения коронавирусом, в то время как за эти же сутки выздоровело 13 864 пациента.

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#пандемия #коронавирус #оперштаб

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