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0:05   17 Ноября 2020
Армия

Минобороны РФ сообщило о прибытии в Степанакерт нескольких сотен беженцев

Минобороны РФ сообщило о прибытии в Степанакерт нескольких сотен беженцев

В понедельник, 12 ноября в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца, сообщили в ведомстве.

Под контролем Межведомственного центра гуманитарного реагирования колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт.

"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Накануне военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приступили к восстановлению разрушенной войной инфраструктуры. Задача наших миротворцев в регионе не только поддерживать хрупкую стабильность, но и обеспечить возможность возвращения беженцев в свои дома. За последние три дня благодаря перемирию в родной город вернулись более 1200 жителей.

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#азербайджан #армения #карабах #степанакерт

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