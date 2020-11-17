Минобороны РФ сообщило о прибытии в Степанакерт нескольких сотен беженцев

В понедельник, 12 ноября в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца, сообщили в ведомстве.

В понедельник, 12 ноября в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца, сообщили в ведомстве.

Под контролем Межведомственного центра гуманитарного реагирования колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт.

"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Накануне военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приступили к восстановлению разрушенной войной инфраструктуры. Задача наших миротворцев в регионе не только поддерживать хрупкую стабильность, но и обеспечить возможность возвращения беженцев в свои дома. За последние три дня благодаря перемирию в родной город вернулись более 1200 жителей.