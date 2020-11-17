Мирзаян разобрал возможный состав будущей администрации Байдена

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден пока еще не стал президентом, но он настолько уверен в своей победе, что эксперты и политологи уже обсуждают, кто войдет в его будущую администрацию.

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден пока еще не стал президентом, но он настолько уверен в своей победе, что эксперты и политологи уже обсуждают, кто войдет в его будущую администрацию.

Среди фаворитов на ключевые посты в администрации Байдена звучат имена «дряхлеющих ястребов», осознающих, что это возможно последний в их карьере шанс продемонстрировать остроту своих клювов, и партийных бонз, что не внушает оптимизма.

Об этом в своем материале для издания «Взгляд» рассуждает известный российский политолог и общественный деятель, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«На сегодняшний день стопроцентно известно лишь об одном назначении. Если "Сонный Джо", как его называет Трамп, все-таки проснется в январе на посту президента, то главой администрации при нем станет Рон Клейн – человек, который, по некоторым данным, почти 30 лет входит во "внутренний круг" Джозефа Байдена», — пишет эксперт.

Рон Клейн, как напомнил политолог, в 2009 – 2011 годах возглавлял вице-президентскую администрацию Байдена, а в 2014 году при Барак Обаме он был назначен на должность координатора борьбы с распространением Эболы – болезни, которую Обама включил в число главных угроз миру.

Теперь американские демократы уверены в правильности выбора Рона Кейна главой президентской администрации.

«Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми всего политического спектра – это именно то, что мне нужно в качестве главы администрации Белого дома», — заявил Байден.

А сам Кейн выразил готовность возглавить «разнообразную и талантливую» администрацию. Но если кто-то рассчитывает, что в эту команду войдут левый радикалы, чьи антитрамповские лозунги и уличные протесты привели демократов к победе, тот сильно заблуждается, уверен Мирзаян.

В новой команде Белого дома не ждут массового наплыва левых радикалов, считает эксперт. Во-первых, кандидатов на главные посты в администрации президента утверждает Сенат, который пока контролируется республиканцами, просто не пропустит никого из этой публики. А во-вторых, и это более реалистичное объяснение, там могут считать, что «мавры сделали свое дело и могут отвалить».

Таким образом, объясняет Мирзаян, в новую администрацию войдут представители «глубинного государства»

«Избранный президент стремится заполнить свою команду в Белом доме традиционными вашингтонскими инсайдерами – что сильно отличается от практики последних четырех лет, когда Дональд Трамп нанимал внешних людей и тех, кому ненавистно правительство», — приводит политолог мнение экспертов агентства Associated Press.

Главой Госдепартамента США, по мнению аналитиков, станет ветеран американской дипломатии, бывшая посол США в ООН и советник президента по нацбезопасности Сьюзан Райс. Другими кандидатами на пост главы внешнеполитического ведомства является Энтони Блинкен, служивший советником нацбезопасности у вице-президента Джо Байдена, и Уильям Бернс, занимавший ранее пост замглавы Госдепа.

При этом и Блинкен и Бернс могут претендовать на должность советника президента Байдена по национальной безопасности. По словам Геворга Мирзаяна, в мире, где растет конфликтность, это не самые лучшие кандидаты на подобную должность.

Главой Пентагона может стать Мишель Флурной, которая уже второй раз пытается возглавить оборонное ведомство США и выступает за то, чтобы Америка развивала новые системы вооружений, чтобы при их помощи сдерживать Китай.

«(Госпожа Флурной) призывает нарастить американскую военную мощь на Дальнем Востоке до такого уровня, чтобы США могли потопить все китайские военные корабли, подлодки и торговые суда в Южно-Китайском море за 72 часа», — приводит Мирзаян слова российского сенатора Алексей Пушкова об этой кандидатуре на пост главы Пентагона.

Еще одним претендентом на должность министра обороны США является Джей Джонсон, который был министром внутренней безопасности в администрации Барака Обамы. По мнению Мирзаяна, в данном случае Джо Байдену будет действительно трудно сделать выбор, так как соперниками за эту должность являются «первая женщина» и «первый негр» во главе оборонного ведомства, и при любом раскладе часть избирателей останется недовольна.

Министром внутренней безопасности США, может стать Алехандро Майоркас, занимавший пост замминистра в этом ведомстве при президенте Бараке Обаме. А пост Генпрокурора могут стать либо Салли Йейтс, уволенная Трампом в 2017 году за отказ поддержать введенный им запрет на въезд в Штаты представителей мусульманских стран, либо Даг Джонс – бывший сенатор от Алабамы.

Минфин может возглавить Лаэль Брейнард – член Совета управляющих ФРС США, которая считается 100%-командным игроком, так как всегда голосовала вместе с большинством, напоминает Мирзаян. Другими кандидатами на пост министра финансов являются сенатор Элизабет Уоррен и афроамериканец Роджер Фергюсон, который при двух президентах – Билле Клинтоне и Джордже Буше-младшем был заместителем главы Федерального резерва.

Минздрав США могут возглавить либо главный санитарный врач страны Вивек Марти, либо Мишель Гришем – губернатор штата Нью-Мексико, чье преимущество заключается в том, что она являлась и первой женщиной-губернатором, и первым губернатором-латиноамериканцем. Кроме того, на пост главы Минздрава может претендовать Карен Басс – член палаты представителей штата Калифорния, которая выступала за «медстраховку для всех».

Но самым интересным, по словам политолога, может стать назначение нового посла США в ООН. На эту должность претендует Пит Буттиджич – один из наиболее популярных молодых политиков-демократов. Он знает семь языков и разбирается в международных отношениях, то есть вроде бы соответствует всем требованиям на эту должность. Но при этом Буттиджич является открытым геем и с 2018голда состоит в однополом браке.

«То, что является нормой и даже каким-то преимуществом в среде американских либералов может стать проблемой на внешней арене и помешать Буттиджичу вести переговоры и даже встречаться с лидером целого ряда менее «продвинутых» стран. Стран, где по закону таких, как Буттиджич, просто казнят», — подчеркивает Мирзаян в заключение.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года, однако спустя почти две недели после дня голосования, итоги выборов окончательно не подведены.

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден объявил о своей победе и уже принимает поздравления как 46-й президент Америки, однако действующий глава государства республиканец Дональд Трамп своего поражения на выборах не признает и намерен через суд добиваться пересчета голосов в ряде ключевых штатов.