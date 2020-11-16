Президент Армении заявил, что новые выборы в парламент страны неизбежны

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении будут неизбежны. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на личном сайте.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении будут неизбежны. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на личном сайте.

Армянский лидер сообщил, что создавшаяся обстановка в стране говорит об очевидности оценки правительством и правящей политической силой своего потенциала. По его словам, важно подготовить процессы для проведения досрочных выборов в парламент.

Саркисян рассказал, что на этот период управление должно быть передано правительству национального согласия. Акции оппозиции начались в Ереване после подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, создания временного правительства и проведения досрочных выборов.