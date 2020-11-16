Пушков: ультиматум Тихановской провалился и о нем все уже давно забыли

Белорусская оппозиция не представляет никакой опасности для властей, так как среди сторонников Светланы Тихановской царит отчаяние и разочарование.

Белорусская оппозиция не представляет никакой опасности для властей, так как среди сторонников Светланы Тихановской царит отчаяние и разочарование.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Об ультиматуме Тихановской все давно забыли, даже в самой Белоруссии. Как мы и предсказывали, он провалился. И теперь оппозиционеры во всем обвиняют Тихановскую, хотя маловероятно, что они были бы более успешны», — отмечает сенатор.

У президента Белоруссии Александра Лукашенко, напоминает Пушков, есть реально работающие органы власти, а вот идея оппозиции по формированию параллельных официальным органов власти изначально были неосуществимы. А чтобы Тихановская «отдавала приказы силовикам» — это вообще что-то из мира «фэнтези»

Тему Белоруссии в информационном поле в последнее время затмили президентские выборы в США, вторая волна пандемии и теракты во Франции, и про нее все забыли.

«Критика Тихановской отражает разочарование и отчаяние в оппозиционной среде», — считает Пушков.

По его мнению, ситуация развивается таким образом, что Александр Лукашенко в своей стране оказался сильнее оппозиции. Но это не значит, что президент окончательно преодолел кризис в отношениях с большей частью белорусского общества.

«Это означает, что он (Лукашенко) удержал власть и оппозиция на данном этапе не представляет для него непосредственной угрозы», — заключил сенатор.

Напомним, Светлана Тихановская была соперником действующего президента Белоруссии на выборах, которые прошли 9 августа 2020 года. Получив по результатам обработки избирательных бюллетеней всего 10% голосов избирателей, Тихановская уехала в Литву, откуда заявила, что отказывается признать поражение.

Из Литвы Тихановская записала несколько видеообращений к своим сторонникам, уверяя их в том, что массовые протесты и забастовки на госпредприятиях являются законным методом борьбы с властью. Так же Тихановская объявила о том, что она создала и возглавила «Координационный совет по транзиту власти».

13 октября Тихановская объявила действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, заявив, что если он в течение двух недель добровольно не уйдет с поста, то с 26 октября в стране начнется всеобщая «народная забастовка».