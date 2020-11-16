Владимир Путин назначил пять новых членов Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин частично обновил состав Совета по правам человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Президент России Владимир Путин частично обновил состав Совета по правам человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Указ, опубликованный на официальном сайте СПЧ, включил в себя список новых членов Совета.

Теперь отслеживать неукоснительное соблюдение человеческих прав будут заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова и другие общественные представители.

Авторы указа подчеркнули, что пятеро прежних участников Совета покинули свои посты по собственному желанию или из-за невозможности выполнять возложенные на них обязанности из-за проблем со здоровьем или в силу почтенного возраста.