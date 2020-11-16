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23:15   16 Ноября 2020
Политика

Владимир Путин назначил пять новых членов Совета по правам человека

Владимир Путин назначил пять новых членов Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин частично обновил состав Совета по правам человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Указ, опубликованный на официальном сайте СПЧ, включил в себя список новых членов Совета.

Теперь отслеживать неукоснительное соблюдение человеческих прав будут заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова и другие общественные представители.

Авторы указа подчеркнули, что пятеро прежних участников Совета покинули свои посты по собственному желанию или из-за невозможности выполнять возложенные на них обязанности из-за проблем со здоровьем или в силу почтенного возраста.

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#владимир путин #спч #совет по правам человека

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