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22:54   16 Ноября 2020
Политика

CNN: Трамп сократит военный контингент США в Ираке и Афганистане до 15 января

CNN: Трамп сократит военный контингент США в Ираке и Афганистане до 15 января

Белый дом сократит численность американского военного контингента в Афганистане и Ираке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Администрация президента Дональда Трампа намерена оставить к 15 января в каждой из этих стран по 2,5 тыс. военных.

Источники CNN сообщают, что Трамп может в ближайшие дни отдать соответствующий приказ. Военным США предписано готовиться к сокращению контингента.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация Трампа намерена в ближайшие недели принять ряд жестких мер в отношении Китая. По их словам, это будет сделано для того, чтобы кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден не смог изменить политический курс.

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#ирак #афганистан #трамп

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