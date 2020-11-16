СМИ сообщили о госпитализации бывшего президента Франции Жискар д`Эстена

Бывшего президента Франции Валери Жискар д`Эстена госпитализировали 15 ноября во французском городе Тур.

Бывшего президента Франции Валери Жискар д`Эстена госпитализировали 15 ноября во французском городе Тур.

Политика разместили в больнице "Труссо". О причинах госпитализации на данный момент ничего не известно. В этом году 14 сентября 94-летний политик уже попадал в парижскую больницу с инфекцией легких. В тот раз он прошел курс лечения и был выписан 17 сентября. Об этом информирует местная газета La Nouvelle Republique.

Жискар д`Эстен был президентом Франции в период с 1974 по 1981 год. Он также участвовал в освобождении Парижа во время Второй мировой войны.