Россиянам рассказали о тяжелых длительных симптомах COVID-19

Переболевшая COVID-19 жительница Великобритании рассказала о тяжелых симптомах затянувшейся болезни. Об этом информирует YourkshireLive.

Переболевшая COVID-19 жительница Великобритании рассказала о тяжелых симптомах затянувшейся болезни. Об этом информирует YourkshireLive.

Весной 43-летняя жительница Шеффилда подхватила коронавирус. Она рассказала, что первые симптомы проявились у нее через четыре дня. По ее словам, у нее была тяжесть в груди, усталость и болезненность. Переболевшая COVID-19 женщина отметила, что в момент выздоровления у нее появились нетипичные симптомы, а состояние ухудшилось.

Британка добавила, что она чувствовала дрожь, у нее начали кровоточить десны, а также появились учащенное сердцебиение и лихорадка. Через некоторое время она заметила выпадение волос. Женщина рассказала, что у нее осталось много симптомов, среди которых проблемы с сердцем и легкими, шум в ушах, проблемы с желудком и усталость.