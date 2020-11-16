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21:46   16 Ноября 2020
Общество

Штаб-квартира ВОЗ стала новым очагом распространения коронавируса

Штаб-квартира ВОЗ стала новым очагом распространения коронавируса

Несколько десятков людей, которые работают в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразились коронавирусом нового типа, сообщили в агентстве Associated Press.

В офисе ВОЗ выявили очаг заражения. От одного человека заразились пять последних заболевших COVID-19. За все время заразились коронавирусной инфекцией 65 сотрудников ВОЗ. Из них 32 постоянно ходили на работу в штаб-квартиру организации и соблюдали все меры профилактики.

Представители организации в начале ноября сообщили, что в офисе в Женеве нет очагов распространения болезни. Всем сотрудникам рекомендуется не проводить встречи в отведенных для этого местах.

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#воз #пандемия #коронавирус

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