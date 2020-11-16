Отвергнутый Ефремовым адвокат навестил артиста в белгородском СИЗО

Адвокат Алексей Алешкин, ранее отвергнутый Михаилом Ефремовым, навестил артиста в белгородском СИЗО.

Адвокат Алексей Алешкин, ранее отвергнутый Михаилом Ефремовым, навестил артиста в белгородском СИЗО.

О своем возращении в дело о смертельном ДТП на Садовом кольце KP.RU рассказал сам юрист. По словам Алешкина, Ефремов сделал это по собственной инициативе. Таким образом, адвокат получил все полномочия для защиты актера. Сегодня Алешкин нанес актеру визит в белгородский изолятор №3.

«Ефремов сидит в одиночной камере, настроение у него хорошее, готовится к этапу», — сообщил Алешкин.

По словам юриста, он предложил Ефремову две линии защиты. Первая — это обращением к президенту РФ с просьбой о помиловании, а вторая связана с нарушением материального права актера, которое не усмотрели в апелляционном суде.

«Это дает основания рассчитывать на снижение срока», — пояснил он.

Алешкин также обратил внимание, что его подзащитный подписал покаянное письмо. В случае, если бы это произошло раньше, потерпевшая сторона могла просить суд о назначении Ефремову условного срока.