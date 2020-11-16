Украинский экономист рассказал, как Киев разрушает страну изнутри

Незаконные требования кабмина страны ввести общенациональный карантин ведут к сепаратизму.

Экономист Всеволод Степанюк заявил, что незаконные требования Кабинета министров Украины по отношению к местной власти стимулируют сепаратизм на местах и попросту уничтожают собственное государство. В пример он привел введение нового карантина.

Ранее на Украине приняли решение отказаться от регионального адаптивного карантина и ввели общий на государственном уровне. Он подразумевает ограничения, соответствующие «оранжевому» уровню эпидемической опасности. Согласно антикоронавирусным мерам, запрещено проводить массовые культурные, спортивные, религиозные и рекламные мероприятия, которые собирают свыше 20 человек.

В Украине начал действовать общенациональный карантин. Карантинных зон больше нет, а в выходные украинцев ждут дополнительные ограничения...https://t.co/UlWISm01Gj — Сводка (@svodka_org) November 16, 2020

Помимо этого, с 14 по 29 ноября включительно в стране будет действовать карантин выходного дня.

«Минздрав [Украины] разработал изменения в постановление номер 641, которые предусматривают внедрение на Украине "карантина выходного дня"», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

По мнению Степанюка, из-за таких решений правительства происходит настоящая «инфляция» украинского государства.

«Управление в нашем государстве деградировало полностью. И то, я думаю, что топ-управленцы в нашем государстве даже не знают, что такое управление, хотя это целая наука в области экономики, и людей этому долго и упорно учат. Это происходит из-за инфляции государства на Украине. То есть оно (государство – прим. ред.) постепенно исчезает», — сетует эксперт.

По словам экономиста, ограничительные меры, введенные кабмином, «незаконны». Как он добавил, мэр того или иного города, по сути, не обязан выполнять требования премьер-министра, так как не является «служащим» органа.

«Римляне говорили, что государство — это закон. А теперь посмотрим — а насколько законны требования Кабмина? А что, мэр является служащим Кабмина, что он должен выполнять распоряжения Шмыгаля? Или, может, местные депутаты являются служащими Кабмина?» — задался вопросами эксперт.

Местная власть должна подчиняться, прежде всего, закону, под который постановление кабмина не попадает.

«То есть, постановление Кабинета министров обязательно для исполнения Кабинетом министров, а не мэрами и не местными советами», — заверил он.

Кроме того, Всеволод Степанюк добавил, что подобными методами украинское правительство может активизировать сепаратистские настроения и разрушить свое же государство.

«То есть, государство, с самого центра, выдаёт заранее незаконные распоряжения и поэтому идёт невыполнение этих распоряжений, что, опять же, ведёт к развалу государства. То есть, сепаратизм стимулируется с центра», — подытожил экономист.

В начале марта на Украине выявили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Черновицкой области. Карантин в стране ввели 17 марта. С начала августа начали действовать новые правила адаптивного карантина, при котором регионы разделили на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Карантин и режим чрезвычайной ситуации, в конечном счете, продлили до 31 декабря.

На прошлой неделе Украина начала бить антирекорды по суточной заболеваемости COVID-19. Так, по состоянию на 10 ноября, за минувшие сутки было выявлено 10 842 новых случаев. Это стало самым большим показателем за все время пандемии. При этом общее число заразившихся на тот момент выросло до 479 197.

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 11 787 заболевших COVID-19https://t.co/Z2Pj4E4yPj — Интерфакс-Украина (@interfaxua) November 13, 2020

Коронавирусом заболели украинские политики, среди которых президент Владимир Зеленский и минобороны Андрей Таран.

«У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!» — написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что украинские власти позволили людям расслабиться.