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21:05   16 Ноября 2020
Политика

Посол РФ в Молдавии встретится с Майей Санду в ближайшие дни

Посол РФ в Молдавии встретится с Майей Санду в ближайшие дни

Избранный президент Молдавии Майя Санду встретится с российским послом в ближайшее время, об этом политик сообщила журналистам.

По словам Санду, она планирует встретиться с послом из РФ в скором времени, а вот с первыми официальными визитами за границу она пока не определилась.

"У меня будет встреча с господином послом уже на этой неделе", — цитирует президента Молдавии ТАСС.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. В них участвовали нынешний президент страны Игорь Додон и лидер партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду. По официальным данным ЦИК республики, за Додона проголосовало 42,25%, за Санду — 57,75% избирателей.

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#россия #молдавия #майя санду

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