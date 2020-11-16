Посол РФ в Молдавии встретится с Майей Санду в ближайшие дни

Избранный президент Молдавии Майя Санду встретится с российским послом в ближайшее время, об этом политик сообщила журналистам.

Избранный президент Молдавии Майя Санду встретится с российским послом в ближайшее время, об этом политик сообщила журналистам.

По словам Санду, она планирует встретиться с послом из РФ в скором времени, а вот с первыми официальными визитами за границу она пока не определилась.

"У меня будет встреча с господином послом уже на этой неделе", — цитирует президента Молдавии ТАСС.

Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. В них участвовали нынешний президент страны Игорь Додон и лидер партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду. По официальным данным ЦИК республики, за Додона проголосовало 42,25%, за Санду — 57,75% избирателей.