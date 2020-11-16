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21:01   16 Ноября 2020
Общество

Компания Moderna поставит США 20 млн доз вакцины от коронавируса

Компания Moderna поставит США 20 млн доз вакцины от коронавируса

Moderna планирует поставить Соединенным Штатам 20 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года, заявили в компании.

Руководитель компании, которая разработала вакцину с доказанной эффективностью в 94,5%, предположил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США может сертифицировать препарат от коронавирусной инфекции нового типа в декабре. В таком случае компания будет готова согласовать поставку крупной партии вакцин в США до конца 2020 года.

После того как стало известно о высоком проценте эффективности разработанной вакцины, нефть марки Brent подорожала на лондонской бирже на 3,62 процентных пункта в связи с благоприятными прогнозами о возобновлении потребления сырья на прежнем уровне.

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#сша #вакцина #коронавирус

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