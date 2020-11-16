Компания Moderna поставит США 20 млн доз вакцины от коронавируса

Moderna планирует поставить Соединенным Штатам 20 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года, заявили в компании.

Moderna планирует поставить Соединенным Штатам 20 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года, заявили в компании.

Руководитель компании, которая разработала вакцину с доказанной эффективностью в 94,5%, предположил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США может сертифицировать препарат от коронавирусной инфекции нового типа в декабре. В таком случае компания будет готова согласовать поставку крупной партии вакцин в США до конца 2020 года.

После того как стало известно о высоком проценте эффективности разработанной вакцины, нефть марки Brent подорожала на лондонской бирже на 3,62 процентных пункта в связи с благоприятными прогнозами о возобновлении потребления сырья на прежнем уровне.