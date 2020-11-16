Латвия закрыла въезд в страну для главы Федерации хоккея Белоруссии

Латвийский МИД запретил въезд в страну для белорусских высокопоставленных спортсменов. Речь идет о гендиректоре минского хоккейного клуба "Динамо" и чемпионе мира по кикбоксингу.

Латвийский МИД запретил въезд в страну для белорусских высокопоставленных спортсменов. Речь идет о гендиректоре минского хоккейного клуба "Динамо" и чемпионе мира по кикбоксингу.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что распорядился внести в список нежелательных лиц президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова и белорусского кикбоксера Дмитрия Шакуту. Об этом он сообщил в своем Twitter, приложив фото официального документа.

"Цитируя классика: "Такой хоккей нам не нужен!" — написал Ринкевич.

Ринкевич также добавил, что в скором времени страны Балтии расширят "черные списки" — в них внесут людей, которые насильственно подавляют протесты в Белоруссии. Ранее Латвия внесла в список невъездных более ста белорусских политиков и чиновников, включая Александра Лукашенко.