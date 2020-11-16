Миссия России в Карабахе длится почти неделю, за это время солдаты ВС РФ обеспечили мир и взяли под защиту мирное население. Об этом для ФАН пишет Комиссар Яррик.

Миссия России в Карабахе длится почти неделю, за это время солдаты ВС РФ обеспечили мир и взяли под защиту мирное население. Об этом для ФАН пишет Комиссар Яррик.

За семь дней миротворческая миссия России в Нагорном Карабахе добилась серьезных результатов. Остановилось кровопролитие, солдаты размещены на своих постах, возвращается мирная жизнь. Россия продолжает играть серьезную роль в мировой безопасности, заметил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

"Начиная с операции по возвращению Крыма в 2014 году, Россия вновь была объявлена главным геополитическим соперником объединенного Запада, возглавляемого США", — заметил он.

Для борьбы с Россией привлекались международные организации — ОЗХО, ПАСЕ, ОБСЕ и прочие. Яркими примерами являются инцидент в Солсбери, провокации с химоружием в сирийской Думе, и недавнее "дело Навального" с участием сотрудников ОЗХО. Однако Российская Федерация не стала страной-изгоем, что и показала профессиональная операция в Нагорном Карабахе. Миротворцы сотрудничают с Красным Крестом в деле обмена телами погибших между сторонами. Жители возвращаются в свои дома благодаря усилиям российских солдат, в Закавказье устанавливается мир.