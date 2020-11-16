Американский профессор призвала Вашингтон восстановить мир с Москвой

Военный профессор Лайл Голдстайн считает, что новой администрации президента США стоит наладить диалог с Россией, так как она единственная, способная освоить Севморпуть.

Военный профессор Лайл Голдстайн считает, что новой администрации президента США стоит наладить диалог с Россией, так как она единственная, способная освоить Севморпуть.

Россия — единственная арктическая страна, которая производит атомные ледоколы. За последние несколько лет были спущены на воду и сданы в эксплуатацию три морских гиганта, еще два в перспективе сдадут в течение ближайших нескольких лет. Все это — основа для создания Северного морского пути. Маршрут позволяет сократить на несколько тысяч километров путь кораблей, которые следуют из Азии в Европу. Выгодно такое сотрудничество было бы и Вашингтону, который пока делает вид, что не замечает этого.

"Избранный президент США должен провести переоценку отношений с Россией в обстановке, свободной от партийной ненависти", — считает американский военный профессор Лайл Голдстайн.

Для этого, по мнению эксперта, новая американская администрация должна решить три проблемных вопроса: вернуться в ДРСМД, договориться с Москвой в вопросе выстраивания общих позиций в отношении "горячих точек", а также заключить соглашение с Россией о сотрудничестве в вопросах защиты окружающей среды.