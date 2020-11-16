Предполагаемый убийца школьницы с Урала жил с матерью

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней девочки с Урала жил в одной квартире с матерью, сообщает канал "360".

Подозреваемый в жестоком убийстве 11-летней девочки с Урала жил в одной квартире с матерью, сообщает канал "360".

Изнасилование и убийство школьницы произошло 12 ноября в Асбесте. Злоумышленник встретил малолетнюю жертву на улице. Он привел ребенка домой, где надругался над ним и задушил. Затем преступник выкопал могилу и забросал тело мусором.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девочки. В квартире мужчины был проведен обыск. Следователи опросили понятых. Одна из соседок предполагаемого убийцы участвовала в допросе. Она рассказала журналистам, что мужчина проживал в двухкомнатной квартире с матерью. Жильцы дома не знали, что у соседа была судимость, а его мать вела себя спокойно во время следственных действий.