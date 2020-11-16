Беглов назвал петербургский Центр рассеянного склероза лучшим в России

Губернатор Северной столицы Александр Беглов назвал Центр рассеянного склероза в Петербурге самым лучшим в стране.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов назвал Центр рассеянного склероза в Петербурге самым лучшим в стране.

На прошлой неделе градоначальник проверил, как в специализированном центре заново учат жить пациентов с рассеянным склерозом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", подводя итоги прошедшей рабочей недели.

"Мы создали его на базе больницы №31. Это лучший центр в стране", — отметил губернатор.

Он также рассказал о ходе строительства нового корпуса детской больницы Марии Магдалины на Васильевском острове. Через год здесь откроют отделения нефрологии, аллергологии-иммунологии и ревматологии для маленьких горожан. Глава региона добавил, что рядом с центром реабилитации инвалидов на Бестужевской улице открыли новый сквер с игровыми зонами и тренажерами.

Александр Беглов подписал постановление о введении с 14 ноября новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Они коснулись массовых мероприятий, а также посещения театров и концертов, передает телеканал "360".